Allemagne-Les exportations dépassent les attentes en septembre

BERLIN, 9 novembre (Reuters) - Les exportations allemandes ont progressé et dépassé les attentes en septembre, le commerce extérieur donnant un coup de pouce à la première économie d'Europe au moment d'entamer le quatrième trimestre perturbé par un nouveau confinement qui menace d'entraîner une nouvelle contraction de l'économie. Les exportations allemandes ont progressé de 2,3% d'un mois sur l'autre après une croissance révisée à 2,9% en août, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique. Les importations ont reculé de 0,1% après avoir enregistré une hausse de 5,8% le mois précédent et l'excédent commercial s'est élevé à 17,8 milliards d'euros, selon l'Office. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 2,0% des exportations et sur une progression de 2,1% des importations en septembre. Les estimations pour l'excédent commercial étaient de 15,8 milliards d'euros. "Pour l'avenir, les exportations (et la production industrielle) pourraient empêcher l'économie de tomber dans une deuxième récession liée au confinement au cours du dernier trimestre de l'année", a déclaré Carsten Brzeski, économiste chez ING. "Avec le président américain élu Biden, la menace des droits de douane américains sur les automobiles européennes devrait disparaître", a-t-il ajouté. (Paul Carrel, version française Flora Gomez, édité par Blandine Hénault)

