Allemagne-Les exportations baissent en janvier avec la chute de la demande en Chine et en UE

Les exportations allemandes ont enregistré en janvier leur plus forte baisse depuis mai 2024 en raison de la chute de la demande chinoise et européenne, selon les données publiées mardi par l'Office fédéral des statistiques.

Les exportations ont baissé de 2,3% sur un mois en janvier, après +3,9% le mois précédent (révisé de +4,0%) et tandis que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur -2,0%.

Les importations allemandes ont quant à elles enregistré une baisse surprise de 5,9%, tandis que les économistes tablaient sur une hausse de 0,2% et après +1,3% en décembre (révisé de +1,4%).

Il s'agit de la plus importante baisse des importations allemandes depuis avril 2020.

En janvier, les exportations vers la Chine ont chuté de 13,2% pour atteindre 6,3 milliards d'euros.

Les exportations vers les pays de l'Union européenne (UE) ont également baissé de 4,8% pour atteindre 71,6 milliards d'euros.

La majorité des exportations de janvier ont une fois de plus été destinées aux États-Unis, où 13,2 milliards d'euros de marchandises ont été envoyées.

Cela représente une augmentation de 11,7% par rapport à décembre, alors même que les droits de douane élevés introduits par le président Donald Trump ont pesé sur la demande de produits fabriqués en Allemagne.

"Les droits de douane américains continuent de peser sur les exportations et ne montreront probablement leur plein impact que cette année, malgré la nouvelle incertitude depuis la décision de la Cour suprême", a déclaré Carsten Brzeski, économiste chez ING.

Avec le choc supplémentaire causé par la baisse de la demande chinoise et la concurrence accrue, ainsi que la flambée des prix de l'énergie résultant de la guerre en Iran, l'Allemagne est confrontée à une série de vents contraires, a-t-il déclaré.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Rene Wagner, Danny Callaghan et Tristan Veyet; édité par Augustin Turpin)