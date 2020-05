Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Les contrôles aux frontières seront assouplis samedi, selon la presse Reuters • 13/05/2020 à 11:49









BERLIN, 13 mai (Reuters) - Le gouvernement allemand assouplira samedi les contrôles aux frontières qui ont été rétablis pour enrayer la propagation du coronavirus, rapportent mercredi n-tv et le magazine Focus, notamment. Ils cesseront totalement le 15 juin, ajoute Focus, qui cite l'agence de presse dpa. Le ministère allemand de l'Intérieur n'a pu être joint pour le moment. (Michelle Martin, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

