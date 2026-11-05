Allemagne-Les commandes à l'industrie rebondissent moins que prévu en septembre

Les commandes industrielles en Allemagne ont augmenté moins que prévu en septembre, a déclaré jeudi l'Office fédéral de la statistique.
Les commandes ont progressé de 4,4% en septembre par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 4,8% après une baisse de 10,1% (révisé de -10,6%)en août.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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