Allemagne-Les commandes à l'industrie chutent de 25,8% en avril

BERLIN, 5 juin (Reuters) - Les commandes à l'industrie allemande ont plongé de 25,8% en avril, leur plus fort repli depuis le début de cette statistique en 1991, alors que la pandémie de coronavirus a fait chuter la demande intérieure comme extérieure pour les biens fabriqués dans la première économie de la zone euro. Les commandes intérieures ont baissé de 22,3% et celles provenant de l'extérieur de 28,1%, selon les chiffres publiés vendredi par l'office allemand de la statistique. La chute des commandes à l'industrie sur le mois d'avril est plus forte que prévu; les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse globale de 19,7%. "Vu l'assouplissement progressif (des mesures de restrictions contre le coronavirus), le pire de la récession industrielle devrait toutefois être désormais passé", a déclaré le ministère de l'Economie dans un communiqué. Tableau de la statistique: (Paul Carrel, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

