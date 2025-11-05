Allemagne-Les commandes à l'industrie augmentent légèrement plus que prévu en septembre

Les commandes industrielles en Allemagne ​ont augmenté légèrement plus que prévu en septembre, a déclaré mercredi l'Office fédéral des statistiques.

Les commandes ont progressé de 1,1% en septembre par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'office.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,0%, après -0,8% en août.

