Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: lente décrue du chômage au mois de mai information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - Le chômage a reflué en Allemagne au mois de mai, mais pas aussi fortement qu'à cette même période de l'année en comparaison des années précédentes, ce qui laisse entrevoir un lent redémarrage de la croissance.



Selon des données publiées mardi par l'Office fédéral du Travail, le nombre de demandeurs d'emploi a reculé le mois dernier de 27.000 à environ 2,72 millions en données ajustées des variations saisonnières.



L'agence de l'emploi met néanmoins en évidence une baisse 'relativement faible' signifiant selon elle que l'amélioration de la conjoncture est 'encore longue à se manifester'.



Le taux de chômage a diminué de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 5,8%, mais il s'inscrit en hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport au même mois de l'année dernière, montrent ces chiffres.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.