Allemagne : légère hausse des prix à la production en mars

(AOF) - En rythme mensuel, l'indice des prix allemands à la production (PPI) en mars est ressorti en hausse de 0,2% alors qu'il était attendu stable. Il était ressorti en baisse de 0,4% le mois précédent. Les prix de l'énergie sont restés inchangés par rapport à février 2024, mais les prix des biens intermédiaires ont augmenté de 0,1%, les biens de consommation étaient 0,6% plus chers, l'alimentation s'est renchérie de 0,9% et les prix des métaux ont augmenté de 0,3%.

Les prix ont cependant baissé de 2,9% sur un an. "La principale raison de la baisse des prix à la production par rapport au même mois de l'année dernière est la baisse des prix de l'énergie en mars 2024", affirme Destatis. "Les biens intermédiaires étaient également moins chers qu'en mars 2023, tandis que les biens de consommation et d'équipement étaient plus chers".

L'énergie était 7% moins chère en mars 2024 qu'en mars 2023. C'est la baisse des prix du gaz naturel et de l'électricité qui a eu le plus grand impact.

Toutes catégories de clientèle confondues, les prix du gaz ont baissé de 15,4% par rapport à mars 2023 (-0,6% par rapport à février 2024). En mars 2024, l'électricité a coûté 12,6 % de moins pour tous les groupes de consommateurs qu'en mars 2023. Par rapport au mois de février 2024, les prix de l'électricité ont augmenté de 0,1 %.