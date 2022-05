Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: légère hausse de l'indice ZEW en mai information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 11:44









(CercleFinance.com) - Dans l'enquête pour le mois de mai 2022, l'indicateur ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne augmente de 6,7 points pour atteindre une valeur de -34,3 points, niveau indiquant des perspectives qui demeurent toutefois clairement négatives.



Par ailleurs, la valeur de l'indicateur évaluant la situation actuelle diminue de 5,7 points et s'établit donc à -36,5 points, marquant ainsi sa troisième baisse consécutive depuis le début de la guerre en Ukraine.



'Une grande majorité d'experts s'attendent à ce que la BCE relève les taux d'intérêt à court terme au cours des six prochains mois. En conséquence, ils s'attendent à ce que le taux d'inflation diminue par rapport à son niveau actuellement très élevé', note le ZEW.





