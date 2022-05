Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: légère hausse de l'indice Ifo en mai information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 10:40









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires s'améliore un peu en Allemagne, à en croire l'indice de l'institut Ifo qui atteint 93 en mai, après 91,9 le mois précédent, une progression portée par une meilleure évaluation de la situation actuelle alors que les anticipations restent à peu près stables.



'L'économie allemande se montre résiliente face aux problèmes de l'inflation, des goulots d'étranglements et de la guerre en Ukraine', commente l'institut basé à Munich, ajoutant qu'il 'n'y a pas de signal observable d'une récession'.



Pour mémoire, l'indice Ifo de climat des affaires est calculé à partir des réponses d'un panel de 9.000 entreprises allemandes des secteurs de l'industrie manufacturière, des services, du commerce et de la construction.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.