Allemagne: légère baisse de l'indice ifo en août

(CercleFinance.com) - Le moral des entreprises allemandes s'inscrit en légère baisse, à en croire l'indice ifo du climat des affaires qui est passé de 87 points en juillet à 86,6 points en août, montrant que 'l'économie allemande s'enfonce de plus en plus dans la crise'.



L'institut de recherche munichois rapporte en effet que les entreprises ont estimé que leur situation actuelle s'était aggravée, et que leurs attentes étaient plus pessimistes, les sous-indices de la situation présente et des perspectives s'étant tous deux repliés.



En termes sectoriels, le climat des affaires allemand a considérablement baissé dans l'industrie manufacturière et s'est détérioré dans les services, alors qu'il s'est légèrement amélioré dans le commerce et est resté inchangé dans la construction.



'Les entreprises perdent de plus en plus espoir en une reprise, et se rendent compte maintenant que l'économie s'est affaiblie ces derniers temps, ce qui n'augure rien de bon pour les mois à venir', selon Commerzbank.





