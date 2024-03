Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: léger repli du taux de chômage en mars information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - Le taux de chômage a diminué en Allemagne au mois de mars, mais dans une moindre mesure que son repli habituellement constaté à cette période de l'année, montrent des statistiques officielles publiées jeudi.



L'Office fédéral du travail a annoncé ce matin que le nombre de chômeurs en données corrigées des variations saisonnières (CVS) avait diminué de 45.000 à moins de 2,77 millions sur le mois qui s'achève.



Le taux de chômage a ainsi été ramené à 6%, soit un repli de 0,1 point par rapport à février, même si, d'une année sur l'autre, il s'inscrit en progression de 0,3 point.



Citée dans un communiqué, Andrea Nahles, la directrice générale de l'agence fédérale pour l'emploi, souligne que le ralentissement économique se fait encore sentir sur le marché du travail, bien que ce dernier continue à 'relativement bien tenir le coup'.





