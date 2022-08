Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: léger repli de l'indice ZEW en août information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 11:25









(CercleFinance.com) - L'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne, évaluant les perspectives du pays selon les experts financiers, a diminué légèrement de 1,5 point pour s'établir -55,3 points dans l'enquête pour le mois d'août.



De son côté, l'indice d'évaluation de la situation économique en Allemagne a également reculé pour ressortir actuellement à -47,6 points, soit 1,8 point de moins que le niveau observé le mois précédent.



'Les taux d'inflation toujours élevés et les coûts supplémentaires attendus pour le chauffage et l'énergie entraînent une diminution des prévisions de bénéfices pour le secteur de la consommation privée', note Michael Schröder, le responsable de l'enquête.



'En revanche, les attentes à l'égard du secteur financier s'améliorent en raison de la supposée nouvelle hausse des taux d'intérêt à court terme', précise cependant le chercheur de l'institut basé à Mannheim.





