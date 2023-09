Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: léger repli de l'indice Ifo en septembre information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est passé de 85,8 en août à 85,7 ce mois-ci, un niveau toutefois supérieur, selon Capital Economics, au consensus de marché (85,2), mais proche de sa propre prévision (86).



'Cette baisse est entièrement due à celle du sous-indice des conditions actuelles (de 89 à 88,7), tandis que celui des attentes a légèrement augmenté', précise le bureau d'analyse, ajoutant que le climat est resté très faible dans tous les secteurs.



Considérant donc que l'indice Ifo 'a confirmé que l'économie allemande restait dans le marasme en septembre', Capital Economics continue de s'attendre à des contractions du PIB aux troisième et quatrième trimestres de cette année.





