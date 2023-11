Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: léger recul du nombre de chômeurs en novembre information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 10:51









(CercleFinance.com) - Le nombre de chômeurs n'a que faiblement baissé en Allemagne au mois de novembre, confirmant l'ampleur du ralentissement économique que connaît actuellement le pays.



L'Office fédéral du travail a annoncé jeudi que le nombre de chômeurs en données corrigées des variations saisonnières (CVS) avait diminué de seulement 1.000 à 2,606 millions sur le mois qui s'achève.



Le taux de chômage a ainsi été ramené à 5,6%, contre 5,7% le mois dernier, mais il s'inscrit en hausse de 0,3 point de pourcentage d'une année sur l'autre.



L'Allemagne vient d'aligner quatre trimestres consécutifs de stagnation ou de contraction de l'activité et les indicateurs avancés laissent penser que l''économie devrait rester largement déprimée au 4ème trimestre.





