Allemagne: le taux de chômage reste stable en mai malgré la conjoncture maussade

Le taux de chômage en Allemagne est resté stable en mai, bien que l'économie soit tombée en récession au premier trimestre, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

L'indicateur affiche 5,6% en données corrigées des variations saisonnières (CVS), pour le troisième mois d'affilée, a indiqué dans un communiqué l'Agence fédérale pour l'emploi.

"Malgré la faiblesse de l'économie, le marché du travail est globalement stable" résume Daniel Terzenbach, directeur des régions à l'Agence, dans ce communiqué.

Au total, 2,54 millions de personnes étaient au chômage en mai, selon les données brutes. C'est plus que les 2,26 millions de chômeurs il y a un an, quelques mois après l'invasion russe en Ukraine.

Depuis, plus d'un million d'Ukrainiens ont trouvé refuge en Allemagne.

Cependant, "même sans tenir compte des réfugiés ukrainiens, le chômage aurait augmenté par rapport à l'année précédente, bien que moins fortement", affirme l'Agence.

Le taux de chômage, qui s'établissait à 5,0% début 2022, a grimpé à partir de juin, alors que les réfugiés ukrainiens arrivés en Allemagne affluaient sur le marché du travail.

Depuis août, il s'est stabilisé autour de 5,5%.

Autre conséquence de la guerre en Ukraine : la hausse du coût de l'énergie qui a plongé la première économie européenne dans la récession au premier trimestre de cette année.

L'activité mesurée par l'évolution du produit intérieur brut (PIB) a chuté de 0,3% entre janvier et mars sur un trimestre, après un recul de 0,5% entre octobre et décembre, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.

"Alors que les investissements et le commerce extérieur ont contribué positivement à la croissance, la lente baisse de l'inflation a fortement pesé sur la consommation", explique l'Agence, qui souligne par ailleurs les incertitudes persistantes sur les marchés financiers, et la baisse du climat des affaires qui ralentissent la reprise économique.

"La baisse de la production économique au cours de l'hiver a été plus importante que prévu" et "la reprise sera probablement plus hésitante qu'on ne le pensait auparavant", a déclaré Timm Bönke, de l'institut berlinois DIW, dans un communiqué séparé.

