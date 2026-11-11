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Allemagne : le reflux des prix se confirme en octobre
information fournie par AOF 11/11/2026 à 08:47

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(Zonebourse.com) - En Allemagne, l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre a reculé de 0,2%, comme prévu, après une hausse de 0,6% précédemment. En rythme annuel, l'inflation s'est élevée à 2,8%, en ligne avec les prévisions, après 3,3% un mois plus tôt. En données harmonisées, les données ont révélé une baisse mensuelle de 0,1% en octobre et une hausse de 2,3% en rythme annuel, conformément aux prévisions des analystes.

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