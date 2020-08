Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Le rebond de la production et des exportations se poursuit Reuters • 07/08/2020 à 09:18









BERLIN, 7 août (Reuters) - L'économie allemande a poursuivi en juin le rebond amorcé le mois précédent avec une hausse de 8,9% de sa production industrielle, stimulée par un bond de 14,9% de ses exportations, montrent deux indicateurs publiés vendredi par Eurostat, l'office fédéral de la statistique. Les chiffres de la production, des importations et des exportations restent inférieurs aux niveaux d'avant la pandémie mais la hausse des exportations d'un mois sur l'autre a été la plus forte depuis près de 30 ans, grâce notamment à une forte demande de la part de la Chine (+15,4%). Les ventes vers les Etats-Unis, dont l'économie souffre d'une recrudescence des cas de contamination au COVID-19, ont en revanche baissé de 20,7%. Tableau de la production industrielle Tableau de la balance commerciale (Thomas Escritt, version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.