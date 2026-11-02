Allemagne : le PMI manufacturier en ligne avec les attentes

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 54,2 en octobre en ligne avec le consensus après 53,9 en septembre, a indiqué S&P Global.
A lire aussi
-
Le secteur manufacturier allemand a connu une solide croissance en octobre, la hausse des ventes à l'exportation et la demande liée au secteur public ayant soutenu la production et les commandes, montrent les résultats définitifs de l'enquête PMI S&P Global ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
Des distributeurs belges et suédois annoncent des "incidents informatiques" affectant leurs réfrigérateurs
Le distributeur belgo-néerlandais Ahold Delhaize a annoncé lundi qu'un "incident informatique" avait affecté les réfrigérateurs et les congélateurs de dizaines de ses supermarchés en Belgique et au Luxembourg, a déclaré la porte-parole du groupe Sarah De Meester. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|21,92
|0,00%
|11,68
|-26,12%
|108,71
|-6,01%
|8 008,5
|+0,49%
|0,57
|-10,94%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer