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Allemagne : le PMI manufacturier en ligne avec les attentes
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 10:06

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En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 54,2 en octobre en ligne avec le consensus après 53,9 en septembre, a indiqué S&P Global.

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