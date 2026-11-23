(Zonebourse.com) - En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier (PMI) est ressorti à 55,0 en novembre, contre 54,2 en octobre et 53,9 en septembre, a indiqué S&P Global. En hausse de 0,8 point sur un mois, il dépasse de 0,9 point le consensus de 54,1.

La hausse des nouvelles commandes s'est accentuée, grâce à la progression des ventes à l'exportation. La production manufacturière a progressé à son rythme le plus rapide depuis plus de cinq ans et l'emploi dans le secteur a augmenté pour la première fois depuis la mi-2023

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