Allemagne-Le plongeon de l'industrie ravive les craintes de récession

(.) BERLIN, 7 février (Reuters) - La production industrielle allemande a enregistré en décembre son repli le plus marqué depuis plus d'une décennie, les difficultés du secteur manufacturier continuant de peser sur la première économie d'Europe. Selon les chiffres publiés vendredi par Destatis, l'office allemand de la statistique, la production industrielle de l'Allemagne a chuté de 3,5% sur le dernier mois de 2019 alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un recul de 0,2%. Cette contraction de la production industrielle allemande, la plus forte depuis janvier 2009, intervient après une progression révisée à 1,2% en novembre, contre une estimation initiale de +1,1%. Les industriels allemands, très dépendants des exportations, sont confrontés à une demande atone à l'international et ont pâti des incertitudes liées aux tensions commerciales internationales ainsi qu'au Brexit. L'ampleur de ce repli de la production industrielle n'est pas de bon augure pour les chiffres de la croissance allemande du quatrième trimestre, qui seront publiés vendredi prochain. Le consensus Reuters prévoit pour l'instant une hausse de 0,1% du produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne sur la période, comme au troisième trimestre. "Il n'y a que très peu d'éléments positifs dans les données de la production industrielle de décembre", a déclaré Carsten Brzeski, économiste d'ING. Selon lui, elles ont même accru la probabilité que les prochains chiffres du PIB ravivent les craintes de récession de la première économie de la zone euro. Avec une croissance de 0,1% au troisième trimestre, l'Allemagne a échappé de peu à une récession technique - soit deux trimestres consécutifs de contraction du PIB. Le plongeon de la production industrielle en décembre s'ajoute à une série d'autres indicateurs ne laissant pas présager d'une amélioration de la situation de l'industrie allemande dans les prochains mois. Des statistiques officielles publiées jeudi ont fait état d'une baisse inattendue des commandes à l'industrie en décembre du fait du fléchissement de la demande en provenance des autres pays de la zone euro. L'enquête mensuelle de l'institut économique Ifo sur le climat des affaires, dont les résultats ont été rendus publics la semaine dernière, a quant à elle mis en évidence une dégradation inattendue du climat des affaires en Allemagne. Cet institut a par ailleurs prévenu jeudi que l'économie allemande pourrait également être affectée par les conséquences de la flambée épidémique au nouveau coronavirus 2019-nCoV qui sévit en Chine. A l'image de l'Allemagne, d'autres pays européens rencontrent des difficultés sur le plan économique. En France, deuxième économie de la zone euro, la production industrielle s'est contractée bien plus que prévu en décembre, notamment pénalisée par les grèves dans les transports dans le cadre de la mobilisation contre les retraites. (Paul Carrel, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

