 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 979,72
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Allemagne-Le PIB stagne au T3 comme initialement estimé
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 08:17

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a stagné au troisième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, selon les données définitives publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique.

Les données publiées en octobre en première lecture avaient déjà indiqué une stagnation du PIB au troisième trimestre.

En rythme annuel, la croissance ressort à 0,3%.

L'économie allemande souffre de la faiblesse de la demande mondiale, tandis que les droits de douane américains pèsent sur les exportations.

(Rédigé par Friederike Heine et Ludwig Burger; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank