Allemagne: le PIB se serait contracté de 0,3% en 2023

(CercleFinance.com) - L'économie allemande s'est contractée de 0,3% en 2023 en raison de la persistance de l'inflation et de la remontée des taux d'intérêt, à en croire la première estimation officielle du produit intérieur brut (PIB) publiée lundi.



Destatis, l'institut fédéral de la statistique, précise que l'activité s'est contractée de 0,3% sur le quatrième trimestre, là encore selon une première estimation.



Dans la mesure où le PIB allemand était resté stable au troisième trimestre, l'Allemagne est parvenue à éviter une nouvelle récession technique, mais les perspectives économiques du pays n'en demeurent pas moins moroses.



'Certes, le récent reflux de l'inflation devrait soulager les ménages, mais les investissements résidentiels et commerciaux risquent de se contracter, la construction s'apprête à connaître un fort ralentissement et le gouvernement resserre fortement sa politique budgétaire', rappellent les analystes de Capital Economics.



Au vu de tous ces éléments, le cabinet de recherche britannique dit prévoir une croissance nulle de l'activité économique en Allemagne cette année.





