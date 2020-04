Allemagne : le PIB pourrait chuter de plus de 6 % en 2020

(AOF) - L'économie allemande pourrait se contracter de plus de 6 % en 2020, selon les informations de Der Spiegel basées sur des sources gouvernementales. Ce serait la plus grave contraction depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Le produit intérieur brut allemand (PIB) pourrait ensuite rebondir de plus de 5% en 2021, a ajouté le média.