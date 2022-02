Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: le PIB en repli de 0,3% au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 09:42









(CercleFinance.com) - Plombé par la rapide propagation de la vague Omicron, le produit intérieur brut (PIB) allemand s'est contracté de 0,3% au quatrième trimestre 2021 par rapport au troisième.



Le chiffre, rendu public ce matin par l'Office fédéral de la statistique, est toutefois moins prononcé que la précédente estimation publiée le mois dernier, qui faisait apparaître un repli de 0,7% en rythme séquentiel.



Sur l'ensemble de l'année 2021, le PIB allemand s'est accru de 2,9% par rapport à 2020.



Sa contraction au quatrième trimestre s'explique essentiellement par la mise en place de nouvelles mesures de restriction sanitaire dues à la quatrième vague du coronavirus, explique Destatis dans une note.



Ces résultats soulignent par ailleurs l'impact des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et des pénuries de composants sur le pays, qui reste le premier exportateur mondial.



Par rapport au quatrième trimestre 2019, qui précédait l'apparition de la pandémie, le PIB allemand s'inscrit encore en repli de 1,1%, ce qui montre que l'économie du pays n'a pas totalement retrouvé ses niveaux d'avant la crise.





