L'Allemagne a enregistré une hausse de 1,1% au troisième trimestre en rythme annuel contre un consensus de 1,2% après 1% au deuxième trimestre.
A lire aussi
-
Tous les otages retenus depuis mardi par des hommes armés dans un supermarché de la très touristique ville de Carthagène en Colombie, ont été libérés après un assaut des forces de sécurité mercredi à l'aube, a annoncé le président colombien. Plusieurs explosions ... Lire la suite
-
Au soleil couchant, des élèves s’étirent sur le terrain de sport du Pierce College, l’un des principaux établissements scolaires internationaux de Grèce, situé à Spata, commune semi-rurale près d’Athènes. Mais ce cadre paisible est menacé par la construction d'un ... Lire la suite
-
La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé mercredi une chute de 96 % de son bénéfice net annuel, plombé par la hausse des prix du carburant liée à la guerre au Moyen-Orient. Le bénéfice s'établit à 20 millions de livres pour l'exercice décalé achevé fin ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|89,63
|-1,46%
|8 094,99
|+0,68%
|87,96
|-3,74%
|96,11
|+2,70%
|3 523,54215
|-0,92%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer