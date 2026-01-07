Allemagne: Le nombre de chômeurs augmente moins que prévu en décembre

Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
La France travaille avec ses partenaires à l'élaboration d'une réponse européenne aux "marques d'intimidation" des Etats-Unis envers le Groenland, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. A Donald Trump qui a réitéré, dans le sillage ... Lire la suite
Kiev va poursuivre ses discussions avec les émissaires américains à Paris mercredi en vue d'un cessez-le-feu encore lointain avec la Russie, après s'être accordée la veille, aux côtés des Européens, sur un ensemble de garanties de sécurité pour l'Ukraine. Dans ... Lire la suite
L'Europe de l'Ouest affrontait mercredi une nouvelle vague de froid et des chutes de neige soutenues alors que la première tempête de l'année s'abat sur la côte atlantique du Vieux continent. Le passage de la tempête Goretti a provoqué des annulations d'avions ... Lire la suite
Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a augmenté moins que prévu en décembre, montrent les chiffres publiés mercredi par l'Office fédéral du travail. En termes corrigés des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a augmenté de 3.000 pour ... Lire la suite
