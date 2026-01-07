Allemagne: Le nombre de chômeurs augmente moins que prévu en décembre

 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Exercices militaires au Groenland
    Groenland: La France veut "agir" face aux "marques d'intimidation" américaines
    information fournie par Reuters 07.01.2026 10:12 

    La France travaille avec ses partenaires à l'élaboration d'une réponse européenne aux "marques d'intimidation" des Etats-Unis envers le Groenland, ‍a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. A Donald Trump qui a réitéré, dans le sillage ... Lire la suite

  • De gauche à droite: le chancelier allemand Friedrich Merz, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer, ainsi que les envoyés américain Steve Witkoff et Jared Kushner, le 6 janvier 2026 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    L'Ukraine et les Américains poursuivent leurs discussions à Paris
    information fournie par AFP 07.01.2026 10:11 

    Kiev va poursuivre ses discussions avec les émissaires américains à Paris mercredi en vue d'un cessez-le-feu encore lointain avec la Russie, après s'être accordée la veille, aux côtés des Européens, sur un ensemble de garanties de sécurité pour l'Ukraine. Dans ... Lire la suite

  • Neige et gel à Paris
    Nouvelle vague de froid et chutes de neige soutenues en Europe de l'Ouest
    information fournie par Reuters 07.01.2026 10:10 

    L'Europe de l'Ouest affrontait mercredi une nouvelle vague de froid et des chutes de neige soutenues alors que la première tempête de ‍l'année s'abat sur la côte atlantique du Vieux continent. Le passage de la tempête Goretti a provoqué des annulations d'avions ... Lire la suite

  • Des passants devant un centre d'emploi à Berlin
    Allemagne: Le nombre de chômeurs augmente moins que prévu en décembre
    information fournie par Reuters 07.01.2026 10:07 

    Le nombre de personnes ‍sans emploi en Allemagne a augmenté moins ‌que prévu en décembre, montrent les chiffres ​publiés mercredi par ⁠l'Office fédéral du travail. En termes corrigés des ⁠variations ‍saisonnières, le nombre ⁠de chômeurs a augmenté de 3.000 pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank