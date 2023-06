Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: le nombre de chômeurs augmente en juin information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 11:26









(CercleFinance.com) - Le nombre de chômeurs a augmenté en Allemagne au cours du mois de juin, montrent des statistiques officielles publiées vendredi qui confirment les difficultés actuellement rencontrées par la première économie d'Europe.



Selon l'Office fédéral du travail, le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 11.000 ce mois-ci pour atteindre 2,550 millions. En données corrigées des variations saisonnières, la hausse s'établit à 28.000.



'Nous commençons désormais à constater les effets de l'environnement économique plus difficile sur le marché du travail: le chômage augmente et la croissance de l'emploi s'essouffle', a déclaré Andrea Nahles, cheffe de l'office, lors d'une conférence de presse organisée à Nuremberg.



Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est, lui, resté stable à 5,5%.





