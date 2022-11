Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: le moral du consommateur se stabilise (GfK) information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 11:51









(CercleFinance.com) - Le moral du consommateur allemand s'est stabilisé à l'approche du mois de décembre, une accalmie largement due à la mise en place du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie.



L'indice GfK, calculé à partir d'un panel de quelque 2000 personnes, a ainsi été estimé à -40,2 pour décembre, soit une amélioration de 1,7 point par rapport aux -41,9 enregistrés en novembre.



'La dégringolade de la confiance du consommateur semble toucher à sa fin, même si l'indicateur demeure à des niveaux très bas', a commenté Rolf Bürkl, l'analyste de GfK en charge de la consommation.



Le professionnel attribue cette amélioration à la récente accalmie des prix de l'énergie, qui se sont récemment tassés, ce qui conduit les consommateurs à revoir à la baisse leurs anticipations d'une explosion de leur facture énergétique.



L'office national de la statistique a annoncé ce matin avoir légèrement revu en hausse la croissance de l'Allemagne au troisième trimestre, à +0,4% contre +0,3% précédemment, notamment en raison de la bonne tenue de la consommation.





