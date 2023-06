Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: le moral des ménages se dégrade selon GfK information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 14:32









(CercleFinance.com) - Le moral des ménages allemands s'est détérioré à l'approche du mois de juillet, dans un climat d'incertitude accrue concernant les perspectives économiques du pays.



L'indice compilé par l'institut GfK de Nuremberg, calculé à partir d'un échantillon de 2.000 personnes sur la première partie du mois qui s'achève, s'est enfoncé à -25,4 points, contre un chiffre révisé de -24,4 en juin.



Cet indicateur montre que la confiance des ménages a été affectée par la plus grande difficulté à épargner exprimée par les ménages, en premier lieu face à la persistance des tensions inflationnistes.



Le sous-indice mesurant leurs perspectives de revenus s'est ainsi inscrit en baisse de 2,4 point à -10,6, les consommateurs estimant là encore qu'une partie de leurs salaire réel sera absorbée par l'inflation élevée.





