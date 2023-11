Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: le moral des ménages enraye sa chute information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 14:21









(CercleFinance.com) - Le moral des ménages allemands a enrayé sa chute au mois de novembre, mais reste à des niveaux très bas du fait de la persistance de l'inflation, à en croire la dernière enquête du cabinet d'études GfK.



Après trois mois consécutifs de baisse, son indice du sentiment des consommateurs - calculé sur la base d'une étude menée auprès d'environ 2.000 personnes - est attendu à -27,8 ce mois-ci, contre -28,3 en octobre.



Il dépasse ainsi le consensus, qui ressortait à -28,2.



'L'environnement se caractérise toujours par de l'incertitudes et des inquiétudes', explique Rolf Bürkl, analyste au Nuremberg Institute for Market Decisions.



D'après le professionnel, aucun signe avant-coureur ne permet d'anticiper une reprise pérenne au cours des mois qui viennent, un constat particulièrement évident au vu de la propension des ménages à épargner.



A l'inverse, l'indice qui mesure la propension des ménages à dépenser s'est établi à -15 points, contre -16,3 en octobre, tandis que l'indice GfK des anticipations des consommateurs allemands est remonté à -2,3, contre -2,4 le mois passé.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.