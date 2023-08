Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: le moral des ménages continue de se dégrader information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 11:24









(CercleFinance.com) - Le moral des consommateurs allemands s'est de nouveau dégradé en août, montre l'enquête mensuelle de l'institut GfK publiée mardi, confirmant ainsi la mauvaise passe dans laquelle se trouve actuellement le pays.



L'indice GfK, calculé sur la base d'une enquête réalisée auprès d'environ 2.000 personnes, s'établit à -25,5 à l'approche du mois de septembre, contre -24,6 pour le mois d'août.



'Les chances de voir le moral des consommateurs se redresser durablement d'ici à la fin de l'année s'amenuisent de plus en plus', souligne Rolf Bürkl, analyste chez GfK.



'La persistance d'une inflation élevée, en particulier pour les denrées alimentaires et l'énergie, fait que le moral des consommateurs ne s'améliore plus pour l'instant', a-t-il ajouté.



Dans ces conditions, GfK dit s'attendre à ce que la consommation des ménages ne contribue pas de manière positive à la croissance cette année, estimant qu'elle devrait même plutôt peser sur les perspectives économiques du pays.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.