Allemagne-Le moral des investisseurs en forte baisse-ZEW

BERLIN, 18 février (Reuters) - Le sentiment des investisseurs en Allemagne s'est dégradé bien plus qu'attendu depuis le début du mois de février en raison des craintes de voir l'épidémie de coronavirus en Chine freiner le commerce mondial, montre mardi l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques ZEW. Son indice du sentiment économique est tombé à 8,7 après 26,7 en janvier alors que le consensus Reuters tablait sur un recul plus limité, à 21,5. Un indice distinct mesurant l'évolution du jugement des investisseurs sur la situation économique actuelle a reculé à -15,7 après -9,5 en janvier et -10,3 attendu. "Les prévisions concernant l'évolution des secteurs de l'économie dépendants des exportations ont subi une baisse particulièrement forte", a déclaré Achim Wambach, président du ZEW. (Joseph Nasr, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

