Allemagne: le moral des consommateurs poursuit sa remontée

(CercleFinance.com) - Le redressement du moral des consommateurs allemands s'est poursuivi au mois de mai sous l'effet du reflux de l'inflation et des hausses de salaires, montre mercredi une enquête publiée par l'institut GfK.



L'indice du sentiment du consommateur, calculé sur la base d'une enquête réalisée auprès d'environ 2.000 personnes, devrait ainsi s'établir à -20,9 au titre du mois de juin, contre -24 le mois précédent.



A titre de comparaison, les économistes de BofA prévoyaient une amélioration moins flagrante, avec un indice attendu à -23,8.



Le sous-indicateur mesurant l'évolution de leurs revenus a progressé pour le quatrième mois d'affilée, affichant un gain de 1,8 point pour s'établir à 12,5.



Selon Rolf Bürkl, analyste de GfK, le moral des consommateurs reste toutefois entaché par un certain degré d'incertitude due à l'absence de perspectives claires dans le pays, ce qui nuit à la volonté de se lancer dans des achats importants.



Mais l'espoir d'un redressement de l'activité dans le courant de l'année monte en flèche, comme l'illustre le bond de 9,1 points du sous-indice reflétant la confiance à l'égard de la situation économique du pays, qui ressort à +9,8 dans le cadre de l'enquête.





