Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: le marché du travail poursuit sa reprise information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 11:59









(CercleFinance.com) - La reprise du marché du travail allemand s'est poursuivie au mois d'avril grâce à l'assouplissement des mesures sanitaires, mais son redressement a été quelque peu ralenti par le conflit ukrainien, annonce mardi l'Agence fédérale pour l'emploi.



Le taux de chômage en Allemagne s'est tassé de 0,1 point le mois dernier par rapport au mois précédent, pour s'établir à 5,1% de la population active, selon des données mensuelles publiées ce matin par l'agence du travail.



Hors effets saisonniers, le nombre de demandeurs d'emplois a diminué de 53.000 d'un mois sur l'autre pour ressortir à 2.309.000 personnes. C'est 462.000 de moins qu'en avril 2021.



Dans une note d'information séparée de Destatis publiée dans la matinée, l'office fédérale de la statistique souligne que l'emploi en Allemagne a désormais retrouvé ses niveaux d'avant la crise sanitaire, c'est-à-dire de février 2020.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.