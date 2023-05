Allemagne : le marché automobile sur une pente croissante en avril

(AOF) - Le marché automobile allemand a poursuivi sur sa lancée en avril, soutenu par une croissance de près de 13% sur un an, selon des chiffres officiels. Au total, 202 947 voitures neuves ont été immatriculées en Allemagne sur le mois, a fait savoir l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA), en amélioration de 12,6% sur un an. D'après le cabinet EY, les ventes sont inférieures de 35% au niveau d'avant pandémie. Sur les quatre premiers mois de l'année, les nouvelles immatriculations sont en hausse annuelle de près de 8%.

