Allemagne : le climat des affaires se fragilise

(CercleFinance.com) - Le climat des affaires s'est fragilisé en Allemagne en octobre après cinq mois consécutifs d'amélioration, à en croire l'enquête mensuelle de l'institut Ifo, qui attribue cette dégradation à la recrudescence de l'épidémie de Covid. L'indice du climat des affaires calculé par l'Ifo s'est établi à 92,7 ce mois-ci, contre 93,2 en septembre, un niveau inférieur aux prévisions des économistes qui l'attendaient autour de 93 points. Si le sous-indice de l'Ifo mesurant les conditions actuelles s'est amélioré, passant de 89,2 à 90,3, celui des anticipations s'est replié à 95, contre 97,4 le mois dernier. 'On voit que la composante des perspectives se dégrade fortement', s'inquiète un analyste. 'Cela signifie que le gouvernement va devoir trouver des mesures anti-Covid qui permettent aux magasins de rester ouverts et de continuer à faire fonctionner l'économie allemande, contrairement à ce qui s'était passé durant la première vague', estime le spécialiste.

