Allemagne-Le climat des affaires se dégrade plus que prévu en avril-Ifo

Le moral des entrepreneurs allemands s'est dégradé plus que prévu en avril, montre une enquête de l'institut Ifo publiée vendredi.

Son indice du climat des affaires ressort à 84,4, contre 86,3 (révisé) en mars, tandis que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse à 85,5.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)