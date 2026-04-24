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Allemagne-Le climat des affaires se dégrade plus que prévu en avril-Ifo
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 10:07

Le moral des entrepreneurs allemands s'est dégradé plus que prévu en avril, montre une enquête de l'institut Ifo publiée vendredi.

Son indice du climat des affaires ressort à 84,4, contre 86,3 (révisé) en mars, tandis que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse à 85,5.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

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