Allemagne: le climat des affaires se dégrade en juin (Ifo)

(CercleFinance.com) - La confiance des entreprises allemandes s'est détériorée plus nettement que prévu en juin, ce qui montre que la première économie d'Europe n'est pas encore sortie de l'ornière.



Publié ce lundi matin, l'indice Ifo du climat des affaires, calculé à partir d'un échantillon de quelque 9.000 entreprises, a reculé à 88,6 contre 89,3 en mai.



Il s'agit d'un plus bas de trois mois.



A titre de comparaison, les économistes de BofA prévoyaient un repli plus limité, autour de 89,1.



La composante des anticipations a baissé pour sa part de 90,3 à 89 en juin, contre une prévision de 90 chez BofA.



Pour les analystes de Capital Economics, ces chiffres inférieurs aux attentes laissent toutefois entrevoir une petite croissance de l'activité au deuxième trimestre.



'Nous nous attendons à que l'économie continue de croître à un rythme modéré', indique le bureau d'études londonien, qui dit anticiper une croissance de 0,2% du PIB de l'Allemagne cette année.



Cité dans le communiqué de l'institut munichois, Clemens Fuest, le directeur de l'Ifo, reconnaît lui-même que l'économie allemande 'peine à surmonter la stagnation'.





