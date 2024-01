Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: le climat des affaires se dégrade en janvier information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 10:56









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires s'est détérioré en Allemagne en janvier, confirmant la dynamique récessionniste dans laquelle évolue la première économie d'Europe, montre l'enquête mensuelle publiée jeudi par l'institut Ifo.



L'indice Ifo - calculé à partir d'un échantillon de quelque 9.000 entreprises - est ressorti à 85,2 ce mois-ci contre 86,3 en décembre, alors que les économistes tablaient en moyenne sur une légère amélioration à 86,6.



'L'économie allemande reste enlisée dans la récession', commente Clemens Fuest, le président de l'institut basé à Munich.



La composante du jugement des chefs d'entreprise sur les conditions d'activité actuelles s'est repliée de 88,5 à 87, tandis que celle mesurant l'évolution de leurs anticipations a reculé de 84,2 à 83,5, précise l'Ifo.



'En tenant compte de la récente contraction de la production industrielle, cela laisse penser que le PIB devrait encore diminuer sur le premier trimestre', réagissent les analystes de Commerzbank.



Selon une première estimation fournie par Destatis, l'activité économique s'était contractée de 0,3% sur le quatrième trimestre, tout comme sur l'ensemble de l'exercice 2023.



Les équipes de Commerzbank disent tabler sur un nouveau repli de 0,3% du PIB allemand cette année.



'Les entreprises allemandes ont tout bonnement trop de problèmes à gérer', estime la banque germanique.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.