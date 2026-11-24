information fournie par Reuters • 24/11/2026 à 10:09

Allemagne-Le climat des affaires s'est amélioré plus que prévu en novembre-Ifo

Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré plus que prévu en novembre , montre une enquête de l'institut Ifo publiée mardi.

Son indice du climat des affaires s'est établi à 90,6, contre 90,1 en octobre (révisé de 90,2).

Les analystes interrogés par Reuters tablaient quant à eux sur 90,5 .

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)