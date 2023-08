Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: le climat des affaires s'assombrit en août information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 10:55









(CercleFinance.com) - L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est passé de 87,4 en juillet à 85,7 en août, un niveau inférieur, selon Capital Economics, au consensus de marché (86,7) comme à sa propre prévision (87,5).



'Si cette baisse n'a pas été une aussi grande surprise négative que la chute des PMI il y a quelques jours, elle ne fera rien pour dissiper le sentiment de morosité quant aux perspectives économiques de l'Allemagne', juge ce bureau d'analyse londonien.



'L'assombrissement du climat des affaires est principalement dû à l'évaluation plus critique par les entreprises de leur situation actuelle', pointe de son côté Commerzbank, pour qui ceci laisse présager une nouvelle contraction de l'économie allemande au second semestre.



'Cela renforce la position des nombreuses colombes au sein du conseil des gouverneurs de la BCE, qui ne relèvera probablement pas à nouveau ses taux directeurs lors de la prochaine réunion en septembre', ajoure la banque allemande.





