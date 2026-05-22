Allemagne-Le climat des affaires s'améliore de manière inattendue en mai

Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré de manière inattendue en mai, montre une enquête de l'institut Ifo publiée vendredi.

Son indice du climat des affaires ressort à 84,9, contre 84,5 (révisé) en avril, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse à 84,2.

La première économie de la zone euro peine à retrouver son élan depuis la pandémie de COVID-19, car la concurrence croissante de la Chine et la hausse des prix de l'énergie ont mis à rude épreuve son modèle fondé sur les exportations.

La flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Iran constitue désormais une menace supplémentaire pour sa reprise tant attendue.

(María Martínez et Thomas Seythal, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)