Allemagne : le climat des affaires continue de s'améliorer

(CercleFinance.com) - L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a augmenté pour le deuxième mois d'affilée en juin, sur fond de levée des restrictions sanitaires, ce qui conforte le scénario d'un redressement rapide de la croissance outre-Rhin après la crise du Covid. L'institut de Munich a annoncé mercredi que son indice, compilé à partir des réponses récoltées auprès de quelque 9000 entreprises, s'était établi à 101,8, contre 99,2 en mai. Ce chiffre dépasse donc la médiane des prévisions des économistes, qui se situait à 100,6. La semaine dernière, l'Ifo avait réduit son hypothèse de croissance pour le PIB allemand à 3,3% pour l'ensemble de cette année, sachant que la croissance devrait selon lui s'accélérer à 4,3% en 2022. Si l'institut ne perçoit plus d'obstacles à une reprise économique d'ici la fin de 2021, il juge cependant qu'à court terme, 'les goulets d'étranglement dans l'offre de produits intermédiaires auront un effet modérateur'.

