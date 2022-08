Allemagne: le climat des affaires baisse moins que prévu information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 10:48

(CercleFinance.com) - Le climat des affaires s'est dégradé moins que prévu en Allemagne au mois d'août, mais l'ambiance reste clairement au pessimisme, selon l'enquête mensuelle de l'Ifo publiée ce jeudi.



L'institut d'études économiques indique que son indice a reculé à 88,5 points ce mois-ci, après 88,7 points en juillet, alors que les économistes et analystes prévoyaient une baisse plus marquée à 86,8.



La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions d'activité actuelles a baissé à 97,5, contre 97,7 le mois dernier, et celle mesurant l'évolution de leurs anticipations a reculé de 80,4 à 80,3.



'De moins en moins d'entreprises font état d'une situation positive au niveau de leur activité, commente le président de l'Ifo, Clemens Fuest, et leurs perspectives restent extrêmement pessimistes'.



Si l'indicateur est ressorti au-dessus des attentes, les équipes de Commerzbank évoquent, eux, une statistique clairement 'récessionniste'.



'Les consommateurs comme les entreprises sont touchés par la crise du gaz, surtout maintenant que les particuliers semblent avoir dilapidé l'épargne constituée pendant la crise du coronavirus', indique la banque allemande.



'Plus que jamais, nous anticipons une récession au cours du second semestre de l'année et durant le premier trimestre de l'année qui vient', avertit Commerzbank.