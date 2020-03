Allemagne : le climat des affaires au plus bas depuis juillet 2009

(AOF) - En Allemagne, l'indice IFO du climat des affaires en mars 2020 ressort à 86,1 après 96 en février. Le consensus Reuters anticipait 87,7. Cette baisse d'un mois sur l'autre est la plus forte enregistrée depuis la réunification du pays en 1990, souligne l'organisme. L'indice est au plus bas depuis le mois de juillet 2009 en raison de la pandémie de Covid-19. Les indices IFO des perspectives des entreprises et de la situation actuelle ressortent également en net recul par rapport au mois de février.

L'indice IFO des perspectives des entreprises du mois de mars 2020 ressort ainsi à 79,7 contre 93,1 en février. Les analystes tablaient sur 81,9.

Quant à l'indice IFO de la situation actuelle il est de 93 au mois de mars contre 99 au mois de février. Le consensus visait 93,6.