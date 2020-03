Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Le budget d'urgence mobilise tous les moyens contre le coronavirus-Scholz Reuters • 23/03/2020 à 13:44









BERLIN, 23 mars (Reuters) - Le budget rectificatif de 156 milliards d'euros défini par le gouvernement allemand souligne la volonté de Berlin d'utiliser "tous les moyens à sa disposition" pour lutter contre l'impact économique et social de l'épidémie de coronavirus en cours, a déclaré lundi le ministre allemand des Finances Olaf Scholz. "C'est un très gros plan avec de nombreuses mesures", a-t-il déclaré lors d'une conférence commune avec le ministre allemand de l'Economie Peter Altmaier. Ce dernier a précisé que le gouvernement comptait fournir rapidement de premières aides aux entreprises pénalisées par la crise sanitaire actuelle, tout en concédant qu'il serait impossible de compenser totalement les pertes de chiffre d'affaires. Un nouveau fonds sera mis en place pour éviter que les groupes allemands ne soient les cibles de prises de contrôle non désirées. "Ne vous y trompez pas, nous sommes déterminés à protéger nos entreprises et nos emplois", a déclaré Peter Altmaier en précisant s'adresser aux fonds spéculatifs. Le ministre de l'Economie allemand a également prévenu que le gouvernement interviendrait aussi peu que possible sur les marchés mais assuré que si cela s'avérait nécessaire, le gouvernement pourrait prendre des participations dans certaines entreprises. De son côté, le ministre des Finances Olaf Scholz a précisé que si une contraction du produit intérieur brut (PIB) de la première économie européenne était inéluctable, son ampleur ne pouvait pas être déterminée précisément à l'heure actuelle. Olaf Scholz, également vice-chancelier, a précisé que le gouvernement tablait sur une contraction d'environ 5% du PIB. Sur le plan économique, il a précisé que le budget d'urgence du gouvernement visait à compenser et minimiser les pertes de revenus des salariés allemands et que les mesures de chômage partiel - qui coûteront des milliards d'euros - visaient à s'assurer de conserver les emplois en Allemagne. Sur le plan sanitaire, le gouvernement allemand prévoit notamment un doublement du nombre de lits dans les unités de soins intensifs, a-t-il dit. Olaf Scholz a par ailleurs précisé que la chancelière Angela Merkel, placée en quarantaine dimanche après avoir été en contact avec un médecin contaminé par le coronavirus, était en bonne santé mais travaillait depuis son domicile. (Michael Nienaber et Michelle Martin ; version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

