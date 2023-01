Allemagne: le baromètre Ifo des prévisions d'embauche en hausse en janvier

(AOF) - La volonté des entreprises allemandes d'embaucher du personnel s'est accrue en janvier 2023, selon le baromètre Ifo de l'emploi, qui affiche 100,2 points en janvier, contre 99,6 points en décembre. « Le pessimisme de l'économie allemande s'estompe et le marché du travail suit le mouvement », comment l’institut. Le baromètre est en hausse notamment dans l'industrie manufacturière, avec une demande particulièrement forte chez les fabricants de machines et d'équipements ainsi que dans l'industrie électrique et électronique.

Les prestataires de services sont également plus disposés à embaucher, notamment dans l'informatique, secteur dans lequel de nombreux postes ne sont pas pourvus, alors que les licenciements annoncés dans les grandes entreprises du secteur sont l'occasion pour de nombreuses PME d'embaucher de nouveaux employés. Dans le commerce, les projets de licenciements et d'embauches s'équilibrent plus ou moins, tandis que dans la construction, les prévisions d'emploi sont légèrement positives malgré le contexte difficile.