Allemagne-La voiture-bélier a fait 52 blessés à Volkmarsen

BERLIN, 25 février (Reuters) - La voiture qui a foncé lundi dans la foule d'un carnaval à Volkmarsen, dans le centre de l'Allemagne, a fait 52 blessés, selon un nouveau bilan établi mardi par la police. Un porte-parole de la police a précisé qu'on ne déplorait pour l'instant aucun mort; certains blessés étaient cependant dans un état grave. Outre le conducteur, un deuxième homme qui filmait l'incident a été arrêté, a ajouté le porte-parole de la police. Selon la chaîne régionale Hessenschau, la police est convaincue que le conducteur, un homme de nationalité allemande âgé de 29 ans, a agi délibérément mais elle ignore ses motivations. Toutes les hypothèses sont envisagées, selon le parquet et la police. (Michelle Martin; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

