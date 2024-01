Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: la remontée de l'indice ZEW continue en janvier information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - L'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne a de nouveau enregistré une légère augmentation dans l'enquête actuelle de janvier 2024. À 15,2 points, il est supérieur de 2,4 points à la valeur de décembre 2023.



En revanche, l'évaluation de la situation économique en Allemagne est restée pratiquement inchangée. L'indicateur correspondant a perdu 0,2 point et se situe désormais à -77,3 points.



' Les perspectives économiques pour l'Allemagne se sont à nouveau améliorées. En effet, plus de la moitié des personnes interrogées s'attendent désormais à ce que la BCE baisse ses taux d'intérêt au cours du premier semestre de l'année. La hausse de l'inflation en Allemagne et dans la zone euro en décembre n'a donc pas d'impact sur les anticipations de politique monétaire des personnes interrogées ', a déclaré le professeur Achim Wambach, président du ZEW, à propos des résultats de l'enquête.





